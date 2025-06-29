Закон Трампа об уменьшении госрасходов поддержали в сенате

Американский сенат одобрил законопроект президента США Дональда Трампа об уменьшении федеральных расходов. Он называется «Единый, большой, красивый» — The Big Beautiful Bill, сообщает РБК со ссылкой на NBC .

За законопроект проголосовал 51 сенатор. Против выступили 49.

«Единый, большой, красивый» — масштабный законопроект, регулирующий бюджетную и налоговую сферы. Трамп предложил его в 2025 году.

Законопроект продлит налоговые льготы, введенные президентом США в 2017 году, отменит налоги на чаевые и сверхурочную работу. Также вырастут налоговые вычеты для семей.

При этом будет уменьшение финансирования для соцпрограмм вроде Medicaid и SNAP. Еще увеличится бюджет на миграционный контроль, военные расходы. Также вырастет потолок госдолга до четырех трлн долларов.

Ранее Трамп дал распоряжение прекратить предоставление бюджетных денег организациям, которые организовывают беспорядки в стране. По словам президента США, радикалам платят деньги за то, чтобы они подстрекали к бунтам и поджогам.