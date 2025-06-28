Трамп приказал прекратить финансирование некоторых организаций

Трамп приказал не выплачивать деньги связанным с беспорядками в США организациям

Американский лидер заявил, что выступает за немедленное принятие соответствующего законопроекта, продвигаемого республиканцами. Согласно документу, государственное финансирование организаций, чьи члены связаны с массовыми беспорядками в США, должно быть прекращено.

Кроме того, такие люди не смогут получить статус, освобождающий от необходимости выплачивать налоги. По словам Трампа, радикалам платят за то, чтобы они подстрекали к бунтам и поджогам.

Последние две недели в США бушуют протесты. Вышедшие на улицы люди обвиняли администрацию Трампа в принятии жестких мер по борьбе с нелегальной миграцией. Нередко протесты превращались в массовые беспорядки.