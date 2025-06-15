В США тысячи человек вышли на улицы против миграционной политики Трампа

Тысячи жителей Сан-Антонио вышли на улицы, присоединившись к общенациональной акции протеста против миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

Демонстранты заполнили центральные улицы города, выражая возмущение массовыми депортациями и жесткими мерами в отношении мигрантов.

В отличие от других городов, акция в техасском Сан-Антонио прошла относительно спокойно. Полиция перекрыла движение вокруг сквера Парк Трэвис, но не препятствовала мирному шествию. После нескольких часов протеста участники начали расходиться без инцидентов.

Однако в Лос-Анджелесе ситуация развивалась по более напряженному сценарию. Несмотря на экстренные уведомления, требующие освободить центр города, протестующие отказались прекращать акцию. В ответ правоохранительные органы применили резиновые пули для разгона демонстрантов.