Заказчики Москвы совершили более 3 тыс совместных закупок на портале поставщиков

С сентября 2023 года столичные заказчики получили возможность проводить совместные котировочные сессии на портале поставщиков. Состоялось уже больше 3 тыс. закупок, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Почти год назад у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки. Такой способ позволяет городу привлекать больше поставщиков, повышать конкуренцию между ними и экономить бюджетные средства, а предпринимателям — заключать контракты сразу с несколькими заказчиками и увеличивать продажи. За 10 месяцев на портале поставщиков было проведено более 3,1 тыс. совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 млрд рублей», — сказала Мария Багреева.

Она добавила, что за счет снижения начальной цены во время таких закупок Москва сэкономила около 300 млн рублей.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы, участники которых конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную максимальную цену контракта. Процедуры могут длиться 3, 6 или 24 часа. Победителями становятся участники, предложившие наименьшую цену.

Для проведения совместной котировочной сессии ее организаторы должны указать формат «Совместная закупка». После этого они должны пригласить одного или нескольких заказчиков, зарегистрированных на портале поставщиков, находящихся в одном регионе и закупающих товары одной категории. После подтверждения своего участия всеми заказчиками организатор мини-аукциона должен указать число товаров для каждого из них, после чего опубликовать закупку.

«Чаще всего московские заказчики объединялись для закупок строительных товаров. За 10 месяцев состоялось почти 1,4 тыс. таких процедур — более трети всех проведенных на портале совместных котировочных сессий. На втором месте — закупки хозтоваров и бытовой техники, по этим категориям прошло 587 мини-аукционов. Замыкают тройку самой популярной продукции канцелярские и бумажные изделия: московские заказчики провели 535 совместных закупок», — рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Портал постоянно дорабатывают и развивают, предлагая новые сервисы и возможности пользователям. С ноября 2020 года запустили чат-бот, помогающий пользователям искать ответы на разные вопросы, включая регистрацию в закупочных процедурах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с помощью чат-бота портала поставщиков обрабатывается около 80% вопросов о работе на ресурсе.

Портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации закупок малых объемов. Сейчас платформой пользуются заказчики из 40 регионов страны и более 330 тыс. поставщиков со всей России. В каталог поставщиков портала входит свыше 2,8 млн уникальных наименований. Каждый день на ресурсе заключают порядка 1,5 тыс. контрактов.

Чтобы поддержать пользователей, в субъектах РФ открывают представительства, в которых специалисты обучают работе с площадкой, проводят очные встречи, отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков, собирают предложения по решению технических проблем и доработке функционала портала. Кроме того, пользователям доступно обращение в службу поддержки через форму на портале поставщиков или через единый бесплатный федеральный номер: 8 (800) 303–12–34.

Курированием техразвития портала поставщиков занимается департамент информационных технологий Москвы, а функциональным заказчиком является столичный департамент по конкурентной политике.

Применение цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуют в Москве, можно узнать по ссылке.