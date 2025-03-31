Загрузка российских портов нефтью может превысить уровень января

В марте загрузка портов российской нефтью может превысить уровень января-февраля. По итогам первых 3 недель этого месяца среднесуточная отгрузка уже превысила 424 тыс. тонн — на 14 тыс. тонн больше февральского и на 5 тыс. тонн меньше январского уровня, сообщает «Коммерсант» .

Такие данные приводятся в отчете Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По итогам марта ожидается, что морской экспорт сохранится на уровне или чуть больше января-февраля.

Старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов напомнил, что в эти месяцы среднесуточный экспорт составил 420 тыс. тонн. 17–23 марта загрузка балтийских портов выросла на 12,3% к предыдущей неделе — до 166 тыс. тонн в сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти в случае, если с Москвой не будет достигнуто соглашение по урегулированию украинского конфликта.