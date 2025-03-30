NBC: Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти в случае, если с Москвой не будет достигнуто соглашение по урегулированию украинского конфликта, сообщает американский телеканал NBC News .

«Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России — что может быть и не так — но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что пошлины от 25% до 50% коснутся всей нефти, которую экспортируют из России. Также будут рассмотрены варианты об ограничениях для импортеров российской нефти. Покупатели нефтепродуктов из РФ не смогут вести бизнес в США.

Трамп добавил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Ранее американский журнал The National Interest писал, что власти США могут переосмыслить отношения с РФ после завершения российско-украинского конфликта. Трамп может решить, что экономическое сотрудничество с Москвой выгодно для Вашингтона.