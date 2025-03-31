За три месяца продано американских облигаций на 100 млрд долларов

Согласно последним данным, ноябрь–январь ознаменовались рекордными продажами трежерис на 100 млрд долларов, где основные объемы пришлись на Японию (53 млрд) и Китай ($45 млрд).

Аналитики связывают этот тренд с геополитической турбулентностью и последствиями заморозки российских активов. Китай за последнее десятилетие вдвое увеличил долю золота в резервах — до 5,3%. Параллельно неожиданными продавцами выступили Великобритания и Канада, реагирующие на тарифные войны администрации Трампа.

«Блокировка российских резервов стала тревожным сигналом для многих стран, вынуждая искать более предсказуемые активы», — отмечает Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

По данным Reuters и Goldman Sachs, общий объем иностранных вложений в трежерис составляет 8.5 трлн долларов.

Ранее сообщалось об оттоке профессиональных инвестиций из экономики США.