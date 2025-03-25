Профессиональные инвесторы начали выводить деньги из США из-за страха

Разные профессиональные инвесторы из-за страха относительно политики президента США Дональда Трампа начали выводить средства из Америки. Об этом свидетельствуют данные компании VandaTrack, на которые ссылается Financial Times (FT), пишет ТАСС .

Согласно данным FT, ссылающейся на исследовательскую фирму VandaTrack, розничные инвесторы проявляют удивительный оптимизм на фоне падения фондовых индексов США, наблюдаемого с середины февраля 2025 года.

Вопреки негативным тенденциям, частные вкладчики уже инвестировали около 67 миллиардов долларов в американские ценные бумаги с начала текущего года. Эта сумма практически достигла показателя всего четвертого квартала прошлого года, когда вложения составили 71 миллиард долларов.

В то время как непрофессиональные участники рынка демонстрируют уверенность, профессиональные инвестиционные фонды, напротив, уменьшают свои инвестиции в американские активы, выражая беспокойство относительно экономической политики, которую может проводить администрация Трампа.