Профессиональные инвесторы начали выводить деньги из США из-за страха
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Разные профессиональные инвесторы из-за страха относительно политики президента США Дональда Трампа начали выводить средства из Америки. Об этом свидетельствуют данные компании VandaTrack, на которые ссылается Financial Times (FT), пишет ТАСС.
Согласно данным FT, ссылающейся на исследовательскую фирму VandaTrack, розничные инвесторы проявляют удивительный оптимизм на фоне падения фондовых индексов США, наблюдаемого с середины февраля 2025 года.
Вопреки негативным тенденциям, частные вкладчики уже инвестировали около 67 миллиардов долларов в американские ценные бумаги с начала текущего года. Эта сумма практически достигла показателя всего четвертого квартала прошлого года, когда вложения составили 71 миллиард долларов.
В то время как непрофессиональные участники рынка демонстрируют уверенность, профессиональные инвестиционные фонды, напротив, уменьшают свои инвестиции в американские активы, выражая беспокойство относительно экономической политики, которую может проводить администрация Трампа.