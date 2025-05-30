За iPhone и молоком: эстонцы ломятся в Россию, чтобы закупиться подешевле

В последние месяцы резко вырос поток граждан Эстонии, пересекающих границу с Россией для шопинга. Основной поток наблюдается на погранпереходе Нарва — Ивангород, где образуются многочасовые очереди, сообщает SHOT .

По данным властей, обладатели эстонского паспорта въезжают в РФ вдвое чаще, чем неграждане страны (те, кто живет там давно, но гражданство не получал).

Некоторые даже предлагают платные услуги по ожиданию в очередях за 10 евро в час. При этом для провоза покупок через границу эстонцы идут на хитрости: распаковывают технику, делают поддельные фото и срывают бирки с одежды.

Российских соседей привлекают значительно более низкие цены на продукты, одежду и технику. В РФ хлеб стоит 55 рублей, а в Эстонии — 111 рублей, молоко — 90 рублей против 135 рублей, iPhone 16 — 92 тыс. рублей, а не 114 тыс. рублей.

Из-за случившегося ажиотажа глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что страна может закрыть границу с Россией так же, как это сделала Финляндия, но пока это не останавливает поток шопинг-туристов.

Поскольку российские товары радуют потребителей отличным качеством, то они пользуются спросом и в самой Эстонии. Приобрести их можно в магазинах страны, но с многократной наценкой.