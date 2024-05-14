За два года цены на медь достигли максимального уровня

MarketWatch: цены на медь выросли до 4,819 доллара за фунт и достигли максимума

Стоимость меди на мировом рынке за последние два года достигла максимального значения, достигнув отметки в 4,819 доллара за фунт, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание MarketWatch.

Эксперты сообщают, что за последние два месяца цены на медь подскочили на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена июньского фьючерса на медь выросла на 2,2%, до 4,766 доллара за фунт по итогам торгов 13 мая на бирже Comex.

Максимально высокая цена на металл устанавливалась 4 марта 2022 года, тогда стоимость фунта меди оценивалась в 4,9375 доллара. В настоящее время ценник приближается к этому же значению.

В связи с переходом на «чистую» энергетику в долгосрочной перспективе, цена на медь только продолжит увеличиваться от года к году в ближайшие 10 лет.

Ранее из-за новых санкций против России выросла стоимость алюминия. На Лондонской бирже металл подорожал на 9%.