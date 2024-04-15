Алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых антироссийских санкций

На Лондонской бирже алюминий и никель подорожали на 9% из-за санкций против РФ

На Лондонской бирже металлов наблюдается рост цен на алюминий и никель. Он связан с санкциями США и Великобритании против России, сообщает РБК .

Цены на алюминий и никель выросли на 9,4% и 8,8% соответственно. В понедельник в 8:30 по Москве стоимость алюминия составила 2 494 доллара за тонну, никеля — 17,17 тыс. долларов за тонну, а меди— 9457,5 доллара за тонну.

По данным аналитиков, стоимость металлов могла увеличиться из-за опасений, что Россия сократит потоки алюминия и никеля на фоне санкций.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия и никеля из РФ. Также для американских компаний действует запрет на приобретение этих металлов, экспорт, реэкспорт, продажу или поставки.

Однако такие санкции могут плохо повлиять на экономику и привести к неопределенности на рынке.