За 2024 год национальная валюта России укрепилась к доллару на 38%

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Российский рубль демонстрирует беспрецедентную динамику, став лидером среди мировых валют по доходности с начала года, сообщает ТАСС .

Согласно данным Bloomberg, на внебиржевых торгах курс рубля укрепился на 38% относительно доллара США.

Экономисты связывают этот феномен с уникальным сочетанием факторов: отсутствием характерного для развивающихся рынков оттока капитала, стабилизацией торгового баланса и заметным потеплением в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Особое внимание эксперты уделяют показателям Банка России — реальный эффективный курс рубля в марте вырос на 7,1%, а за первый квартал 2024 года совокупный рост составил 19,2%.