WSJ: Путин может контролировать энергетику путем слияния трех нефтяных гигантов

В издании The Wall Street Journal выразили мнение, что президент России Владимир Путин может усилить контроль над мировыми энергетическими рынками. Для этого ему нужно объединить три нефтяных гиганта — «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть», сообщает NEWS.ru .

В материале напомнили, что все три компании находятся под американскими санкциями. Журналисты утверждают, что разговоры об их слиянии идут уже несколько месяцев. При этом они не гарантируют, что сделка все же будет заключена.

В «Роснефти» опровергли эту информацию и отметили, что она может быть направлена на создание конкурентных преимуществ у других участников рынка. В «Лукойле» также отметили, что не ведут никаких переговоров о слиянии. Эксперты же считают, что при таком сценарии в мире появится второй крупнейший производитель нефти после Saudi Aramco.

Ранее индийский министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури заявил, что его страна сделала одолжение всему миру, покупая российскую нефть, иначе цены на сырье бы подскочили до 200 долларов за баррель.