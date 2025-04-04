WSJ: китайские товары заполонят мировой рынок из-за пошлин Трампа

Из-за того, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины, дешевые китайские товары могут заполонить мировой рынок в ближайшее время, сообщает RTVI со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Китайская продукция, которая поступала ранее в США, после введения тарифом можешь быть перенаправлена на мировой рынок. При этом он уже переполнен «товарами китайского производства», как сообщают экономисты.

Кроме того, из-за высоких тарифов с трудностями могут столкнуться товары из Японии, Южной Кореи и Вьетнама. Однако основной удар пришелся именно на китайское производство. В общей сложности, учитывая раннее вводимые тарифы, импорт КНР будет обложен пошлиной размером в 54%.

Китайские товары, которые ранее шли в США, уже находятся в поисках новых рынков сбыта. Всего объем такой продукции, которая ищет того, кто ее «поглотит», в денежном эквиваленте составляет около 400 млрд долларов.

Однако другим странам будет трудно принять большой объем китайской продукции. При этом эксперты отмечают, что китайский импорт в США вряд ли резко опустится до нуля.

В Пекине уже заявили, что ответят на пошлины Трампа. Так, КНР вводит тарифы в 34% на американские товары.