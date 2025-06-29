WP: США антироссийскими санкциями устроят торговую войну почти со всем миром

Если законопроект американских сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блюменталя о санкциях против РФ с поднятием таможенных пошлин до 500% будет принят, то США таким образом развяжут торговую войну практически со всеми странами, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

В законопроекте говорится не только о тарифах, но и вторичных санкциях в отношении торговых партнеров России, покупающих у нее энергоносители. Документ может привести к тому, что США разорвут торговые связи со многими государствами, так как РФ сотрудничает в экспортном плане с Китаем, Индией, Турцией, Бразилией и т. д.

То есть если законопроект с антироссийскими санкциями примут в США, то это может привести к обрыву торговых связей Штатов. Кроме того, большой ущерб будет причинен из-за того, что Вашингтон больше не сможет импортировать обогащенный уран, который покупался у РФ.

Между тем ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России, включающий отказ от российской нефти и газа. Словацкий премьер Роберт Фицо наложил на него вето.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.