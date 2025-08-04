WP: Китай выигрывает в начатой Соединенными Штатами торговой войне

Китай выигрывает в торговой войне, которую начали Соединенные Штаты. Экономический рост КНР в январе-июне 2025 года составил 5,3%, а США — 1,25%, написал в колонке для The Washington Post обозреватель Макс Бут.

У Трампа не получается добиться значительных уступок от КНР на проводимых переговорах о дальнейших условиях двусторонней торговли. Большая часть государств капитулировала перед США, но не Китай, отметил Бут. Соединенные Штаты отошли назад, когда КНР анонсировала введение торговых контрмер против повышения ставок импортных пошлин Вашингтоном.

Трамп хочет выдать имеющиеся промежуточные договоренности между Белым домом и Пекином за свою историческую победу. Но это было только перемирием.

К тому же, недавнее разрешение на продажу Китаю микросхем компании Nvidia продемонстрировало, что Трамп поэтапно отходит от начатой им же конфронтации с КНР.

Ранее эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова сказала, что находящиеся в списках на увеличение пошлин Соединенными Штатами государств находятся Вьетнам, Япония, Индия, Швейцария и Великобритания. Суммарно на них приходится около 22% импорта США. Торговля с этими государствами понесет высокие издержки.