Пошлины Трампа по спискам указа от 31 июля покрывают 34% от импорта США общим объемом 1,15 триллион долларов. Большинство стран не являются для США ведущими торговыми партнерами. Однако есть страны, бизнес которых столкнется с высокими издержками, заявила РИАМО эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова.

Находящиеся в списках Япония, Вьетнам, Корея, Тайвань, Индия, Великобритания, Швейцария входят в ТОП источников импорта США, на них вместе приходится 22% импорта США. Бизнес с этими странами понесет высокие издержки, отмечает экономист.

Есть в перечнях и страны, которые сильно зависят от экспорта в США: это Коста-Рика (зависит на 48%), Венесуэла (46%), Тринидад и Тобаго (40%), Израиль (28%), Вьетнам (27%), Япония (20%), Фиджи (19%), Индия (18%) и другие.

По факту сейчас пошлины США ударили не только по малым экономикам, но и по тем странам, которые сильно зависят от внешней торговли с США — ближайшим торговым партнерам, констатирует эксперт.

«Учитывая, что в настоящее время в международной торговле США и Китай борются за ведущие позиции во внешней торговле каждой страны, такие меры просто могут создать эффект отклонения торговли и сыграть на руку Китаю с более стабильной и предсказуемой торговой политикой», — прокомментировала Суркова.