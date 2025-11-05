Wildberries и Ozon скорректировали правила для продавцов

Маркетплейсы Wildberries и Ozon по поручению Федеральной антимонопольной службы пересмотрели некоторые правила для продавцов, вызвавшие многочисленные жалобы, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадки вводили правила в августе и сентябре 2025 года. Однако многие продавцы пожаловались на нововведения. Ведомство изучило все жалобы, а затем Экспертный совет при ФАС составил рекомендации по устранению введенных практик. Компании исполнили их.

Так, с 1 ноября Wildberries отменил применение индекса остатка товара. Ранее согласно этому правилу продавцы с низким индексом либо должны были оплачивать хранение товаров на складах площадки по более высокой цене, либо на их товары устанавливались автоскидки. Кроме того, компания разработала изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках механизма «Конструктор тарифов».

Ozon изменил правила обработки возвратов товаров, которые были отменены или возвращены без претензии к качеству. Такая продукция автоматически возвращалась на склады маркетплейса, а продавцы не могли ей свободно распоряжаться. Была восстановлена прежняя модель возврата.

