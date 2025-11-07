Wildberries и Ozon нужна радикально новая модель брокерских услуг — эксперт

Планы Wildberries и Ozon выйти на рынок брокерских услуг — не первая попытка крупных непрофильных компаний освоить инвестиционный бизнес. При этом нужно понимать, что для маркетплейсов инвестиционные услуги не являются профильными, заявил РИАМО директор департамента продаж и клиентского обслуживания ИК «Фонтвьель» Руслан Спинка.

Похожий интерес в своё время проявлял и «Яндекс», который даже получал лицензию, но полноценного продукта так и не запустил, напоминает он. Самый показательный пример успешного входа в этот сегмент – история Тинькофф Банка (Т-Банка). Изначально он развивал инвестиционное направление совместно с БКС, затем самостоятельно. В итоге — сумел масштабировать продукт, став один из самых популярных брокеров в стране. Но важно понимать, что для банка инвестиционные услуги по профилю всё же близки, тогда как для маркетплейсов — нет, подчеркивает эксперт.

«Безусловно, ключевое преимущество Ozon и Wildberries — это огромная пользовательская база и мощная IT-команда. Теоретически это создаёт потенциал для масштабирования, но само по себе не гарантирует успеха. Чтобы мотивировать миллионы клиентов открыть у них брокерские счета, компаниям нужно предложить принципиально новую концепцию — не просто ещё одно приложение для инвестиций, а что-то, что изменит пользовательский опыт и будет уникально для рынка», — считает Спинка.

По его словам, брокерский рынок требует от компании не только наличие технологических ресурсов и клиентской базы, но и команды экспертов, способных с нуля выстроить инфраструктуру в строгом соответствии с требованиями регулятора, при высоком дефиците профильных специалистов. При этом на рынке уже действуют десятки сильных игроков, у которых налажены процессы, сервис и есть доверие клиентов. Конкурировать с ними будет непросто, подчеркивает эксперт.

Просто получение лицензий и запуск стандартного брокерского сервиса вряд ли принесут ощутимые результаты: брокерский бизнес окупается только при больших оборотах и минимальных комиссиях, говорит он. Высокая комиссия делает продукт неконкурентным, а низкая требует критической массы активных клиентов. Скорее всего, для маркетплейсов более логичным шагом на данном этапе будет развитие банковских и финансовых сервисов в целом, а выход на брокерский рынок целесообразен позднее, когда экосистема будет готова интегрировать такие услуги органично, полагает Спинка.

«Таким образом, отличительными особенностями сферы брокерских услуг можно назвать крайне низкую маржинальность и высокую конкуренцию. Думаю, Wildberries или Ozon вряд ли смогут успешно конкурировать на нём с действующими лидерами без радикально новой модели предоставляемых услуг», — высказывает сове мнение эксперт.