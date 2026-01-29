Welt: доллар может резко обрушиться на фоне заявлений Трампа

Аналитики не исключают, что постепенное снижение курса доллара может перерасти в его резкое обрушение. По их мнению, это может произойти по ряду причин, в том числе из-за заявления американского лидера Дональда Трампа, который не видит проблем в складывающейся ситуации, об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Welt.

Американская валюта столкнулась с серьезными трудностями, испытывая одновременное давление нескольких факторов. Индекс DXY, отражающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести ведущих мировых валют, достиг четырехлетнего минимума. По данным Welt, трейдеры активно делают ставки на дальнейшее ослабление доллара.

Специалисты указывают на ряд ключевых факторов. Во-первых, вероятные скоординированные валютные интервенции США и Японии оказывают негативное влияние на валютный рынок. Во-вторых, заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не видит проблем в ослаблении доллара, также способствуют снижению доверия. Однако инвесторов больше беспокоит общая политика администрации, в том числе риски для торговых соглашений и надежность американских гособлигаций.

В-третьих, сохраняется вероятность нового шатдауна в США из-за разногласий в Сенате. Кроме того, недавние угрозы администрации Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла вызвали обеспокоенность у инвесторов. Все это побуждает участников рынка избавляться от долларовых активов. Ослабление валюты приводит к снижению покупательной способности в США и может спровоцировать рост инфляции.

