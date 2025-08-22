WB опроверг информацию о массовом внедрении платной доставки

Маркетплейс Wildberries не берет деньги за доставку заказов с большинства покупателей. Эта услуга остается бесплатной. Компания не вводила дополнительных скрытых платежей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries & Russ (РВБ).

Ранее в Сети появилась информация, что платформа массово внедряет платную доставку товаров клиента до ПВЗ. СМИ писали, что дополнительный платеж не зависит от процента выкупа заказов.

В Wildberries эти сообщения опровергли. В компании напомнили, что услуга доставки заказов действительно может быть платной, но для отдельных клиентов. Стоимость может зависеть от низкой доли выкупа у покупателя или большого расстояния транспортировки. Такие правила были введены уже давно.

Однако для большинства клиентов услуга все еще остается бесплатной. В случае платной доставки клиентов оповещают в личных кабинетах. Итоговая стоимость будет видна в корзине при заказе товаров.

Ранее объединенная компания Wildberries & Russ выразила несогласие с предложением закрыть пункты выдачи заказов в домах. По мнению представителей компании, такая инициатива может серьезно навредить экономике России.