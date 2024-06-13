Вывод валюты со счетов в «Финаме» заблокировали

Инвесторам заблокировали вывод валюты со счетов в «Финаме». В пресс-службе компании уточнили, что речь идет про доллары США, евро и гонконгские доллары, сообщает РБК.

Сейчас валюта на счетах инвесторов в «Финаме» временно отображается как заблокированная. Недоступны ввод и вывод со счетов.

Также в результате ограничений не проводятся сделки.

Ранее Центробанк пообещал, что санкции США против Московской биржи только изменят структуру торговли на валютном рынке и не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта, а также на спрос на нее.