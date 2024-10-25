Высокая ключевая ставка может привести к банкротству торговых центров в России

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что высокая ключевая ставка, которая сохраняется долгое время, может привести к массовому банкротству торговых центров в России. Некоторые из них могут стать несостоятельными уже в ближайший год, сообщает РИА Новости .

25 октября на заседании Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21%. Это стало ее новым историческим максимумом.

Торговые центры стараются подстроиться под нынешние реалии — оптимизируют расходы, ищут новых арендаторов, которые могут принести больше дохода. Однако затраты на персонал, как и налоговая составляющая, становятся рекордными. Некоторые игроки рынка могут позволить себе большой запас прочности.

«Для большинства торговых центров этот запас ограничен: в лучшем случае речь идет о 6–12 месяцах стабильной работы», — отметил Люлин.

Однако, если ключевая ставка сохранится на высоком уровне еще долгое время, это неизбежно приведет к массовым банкротствам, а объекты перестанут быть привлекательными для арендаторов.

Другие эксперты уверены, что на фоне повышения ключевой ставки на рынке недвижимости нет выигрывающих сегментов. Исключение одно — ритейлеры, где арендный доход привязан к товарообороту.

Как повышение ключевой ставки 25 октября 2024 года до 21% повлияет на экономику, россиян и курс рубля, читайте в материале РИАМО.