Выручка LG в России выросла на 14% впервые с 2022 года

Выручка российского юридического лица компании LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — увеличилась на 14% впервые с 2022 года и достигла 41 млрд рублей. При этом чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

В прошлом году LG увеличила платежи поставщикам за материалы, сырье и услуги — на 26% — до 37,7 млрд рублей. В 3 раза выросли поступления от инвестиционных операций (до 3,1 млрд рублей) и затраты на производство (до 40 млрд рублей).

Что касается роста выручки, он произошел в основном из-за продажи электроники. Продажи производственной продукции компании упали на 65%.

Также в прошлом году российское юрлицо увеличило на 60% (до 36 млрд рублей) закупку товаров у LG Electronics Inc. Компания имеет несколько филиалов, в том числе в Москве, Петербурге и Минске. На конец 2024 года трудоустроенными в юрлице числились 853 человека.

Ранее стало известно, что первая ушедшая из-за санкций компания приняла решение о возвращении в Россию. Это итальянский производитель отопительного оборудования и водонагревателей Ariston.