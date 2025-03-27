Первый зарубежный бренд вернулся в Россию

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Первая ушедшая из-за санкций компания приняла решение о возвращении в Россию. Это итальянский производитель отопительного оборудования и водонагревателей Ariston, сообщает Mash .

Год назад президент РФ Владимир Путин передал российские «дочки» Ariston и BSH Hausgerate во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Накануне глава государства отменил этот указ. Это решение позволяет компании вернуть оперативный контроль.

«Аристон термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области. Ее выручка в 2023 году составила 9,436 млрд рублей.

Ранее стало известно, что французский дом моды Louis Vuitton теряет космические суммы в России. В 2024 году убыток компании составил 1,1 млрд рублей.