сегодня в 13:03

Выручка кикшеринга Whoosh увеличилась более чем на 40%

За первые полгода текущего года выручка сервиса кикшеринга Whoosh, согласно международным стандартам финансовой отчетности, увеличилась более чем на 40%. Она составила 6,3 млрд рублей, сообщает АБН24 .

Чистая прибыль сервиса сократилась почти на 80% — до 259 млн рублей. В компании полагают, что уменьшение прибыли связано с ростом процентных расходов и амортизацией оборудования.

Показатель EBITDA вырос на 36% и достиг 2,8 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA кикшеринга превысила 40%.

Whoosh занимается разработкой решений для сектора микромобильности и является оператором кикшеринга в России и других странах СНГ.

Между тем, число поездок на такси в России уменьшается, и все больше граждан предпочитают использовать кикшеринг для своих перемещений.