Вырос на 39%: стала известна сумма чистого убытка Ozon в 2024 году

В прошлом году чистый убыток маркетплейса Ozon составил 59,4 млрд рублей, тогда как в 2023 году он был 42,7 млрд рублей. Таким образом, показатель увеличился на 39%, сообщает РИА Новости .

При этом оборот компании в прошлом году вырос на 64%, до 2,875 трлн руб. Выручка тоже продемонстрировала хороший результат. Она увеличилась на 45%, до 615,7 млрд руб.

Скорректированная EBITDA по итогам года также положительная. Она достигла 40,1 млрд руб. Компания прогнозирует, что в 2025 году EBITDA будет на уровне 70-90 млрд руб., а оборот вырастет на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

В Ozon утверждают, что оборот вырос благодаря активным продавцам, а на хорошую выручку повлияли увеличение выручки от услуг и процентной выручки.

Ранее Ozon и Wildberries получили предупреждения от ФАС из-за распродаж. Они нарушили условия проведения акций.