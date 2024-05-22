Вырастут спрос и цены: эксперт Гуторов об изменениях в льготных ипотеках

В результате распространения дальневосточной и арктической ипотеки на участников СВО могут вырасти спрос и цены на жилье, сообщил РИАМО вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Ранее Минфин РФ заявил о внесении ряда изменений в льготные ипотечные программы в стране.

«Исключение требования о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников также приведет к тому, что увеличится количество заявок на льготную ипотеку, так как снимается ограничение. Медики и педагоги, скорее всего, после такой новости будут брать жилищный кредит, не дожидаясь выработки стажа», — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, что касается увеличения лимитов суммы кредитов, по которым банки получают возмещение недополученных доходов, до 4,84 трлн рублей на семейную ипотеку и до 6,19 трлн рублей на ипотеку с господдержкой, то выделенных денег должно хватить до истечения действия данных программ.