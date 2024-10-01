Выпуск железнодорожных вагонов в России сократится в 2025 году

В следующем году выпуск железнодорожных вагонов в России сократится до 53–62 тыс. единиц. В 2024 году вагоностроители поставят 66–71 тыс. единиц, сообщает «Коммерсант» .

По прогнозам Rollingstock Agency (RSA), до 2030 года увеличение объемов производства будет возможно лишь при наиболее благоприятном состоянии товарных рынков и улучшении ситуации в сфере логистики.

Другие аналитики акцентируют внимание на значимости ключевой ставки и фактора постепенного развития, стимулирующего инвестиции, которые могут показаться нерациональными с точки зрения окупаемости, но вполне оправданными в контексте обеспечения транспортной безопасности.

RSA представило прогноз относительно поставок вагонов на сеть ОАО РЖД до 2030 года. Три сценария основаны на различных предположениях о будущем состоянии процесса перевозки по железной дороге и ситуации на рынке основных товарных групп, таких как углеводороды, удобрения, зерно и другие.

В случае реализации позитивного сценария состояние перевозочного процесса предполагает сохранение текущего уровня качества работы с последующим улучшением после 2025 года. В нейтральном сценарии качество работы будет снижаться, но к концу 2020-х годов произойдет его восстановление. В негативном сценарии ожидается резкое ухудшение качества работы в ближайшие годы с последующей стабилизацией в дальнейшем.

Ранее стало известно, что ОАО «Российские железные дороги» планирует поднять тариф на грузоперевозки в 2025 году. Индексация составит 17,2%.