Выпуск водки в России за 10 месяцев упал на 5,6%

С января по октябрь текущего года производство водки в РФ снизилось до 60,76 млн декалитров (дал). Показатель уменьшился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск коньяка упал до 6,63 млн дал (-16,5%), сообщает пресс-служба Росалкогольтабакконтроля.

Производство алкогольной продукции, исключая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, в РФ за отчетный период сократилось до 139,48 млн дал (-7,8%). Выпуск спиртного крепче 9% снизился на 3,7%, достигнув 91,08 млн дал. Производство слабоалкогольной продукции уменьшилось до 1,19 млн дал (-87,2%).

При этом выпуск ликероводочных изделий достиг 15,4 млн дал (+8,8%). Другие алкогольные напитки также показали рост производства на 1,9%, достигнув 8,28 млн дал.

Еще зафиксирован рост производства виноградных, игристых и ликерных вин. Производство виноградных вин увеличилось до 30,05 млн дал (+10,8%), шампанского — до 14,6 млн дал (+8,4%), ликерных вин — до 1,07 млн дал (+10,1%).

Кроме того, производство безалкогольных виноградосодержащих напитков сократилось до 56,2 тыс. дал (-71,1%), алкогольных — на 60,8% до 18,5 тыс. дал, а плодовой алкогольной продукции — до 1,4 млн дал (-74,3%).

