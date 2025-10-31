Главный нарколог Подмосковья рассказал, на сколько лет алкоголь приближает инсульт

«Алкоголь токсично воздействует на все органы организма, но в первую очередь на головной мозг, вызывая его дистрофические изменения в результате ишемии — недостатка кислорода и питательных веществ, которые доставляются кровью по сосудистому руслу. Результатом повышенного давления при употреблении алкоголя может стать и геморрагический инсульт, когда разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг. При этом скапливающаяся кровь давит на мозговую ткань, еще больше затрудняя приток крови к этой области, что ведет к гибели клеток мозга. Исследования показывают, что злоупотребление алкоголем приближает наступление инсульта на 10-15 лет», — рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он отметил, что инсульт может привести не только к нарушению двигательных функций и потери чувствительности, но также к потере речи, памяти и других важных жизненных функций.

Специалист добавил, что даже незначительное употребление алкоголя повышает риск возникновения инсульта. Поэтому так важно контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, правильно питаться, следить за весом и исключить курение и алкоголь. Если бросить вредные привычки самостоятельно не получается, следует обратиться за помощью к врачу-наркологу по месту жительства.

Сейчас проходит неделя борьбы с инсультом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.