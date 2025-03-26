Выплаты топ-менеджерам крупнейших банков России выросли в 1,6 раза

Топ-менеджеры крупнейших российских банков получили гораздо больший объем вознаграждений в 2024 году. Выплаты выросли в 1,6 раза, сообщает «Коммерсант» .

К банковским топ-менеджерам относят ключевой управленческий персонал: члены высшего руководства и совета директоров, вице-президенты и т. д. По итогам 2024 года объем сделанных им выплат вырос на 63%, составив 60 млрд руб.

Такие данные представлены в отчетности по МСФО 11 банковских групп. Самое большое вознаграждение объявил Сбербанк. Выплаты топ-менеджерам кредитной организации в прошлом году увеличились в 1,5 раза в годовом выражении и составили 25,3 млрд руб.

Холдинг «Т-Технологии», основным активом которого является Т-Банк, объявил о выплатах 13,2 млрд руб., а ВТБ — 7,9 млрд руб. Отмечается, что вознаграждения были как краткосрочные, то есть выплачиваемые в отчетном периоде, так и долгосрочные, при которых выплаты идут уже после отчетного периода.

Чистая прибыль 11 банков за год выросла на 8,4%, до 2,575 трлн руб.

Ранее банк ВТБ снизил первый взнос по ипотеке. С 25 марта клиенты, получающие зарплату на счета банка, могут взять кредит на жилье, внеся всего 20% от его стоимости.