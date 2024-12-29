Выплаты по уходу за детьми-инвалидами повысили в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в стране выплаты для всех категорий ухаживающих за детьми-инвалидами, инвалидами I группы с детства и из-за этого не работающих, повышены до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее 10 тыс. рублей выплачивали только родителям детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства и опекунам, которые не могут работать или работают неполный день. Остальные категории имели получали 1,2 тыс. рублей.

Сейчас в РФ выплаты расширены на все категории. Но президентским указом устанавливается, что подтверждение ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы будет проходить в порядке, которые определит российское правительство.

Ранее в кабмине изменили оценку нуждаемости граждан, исключив некоторые виды доходов. Например, не будут учитываться средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, маткапитал, налоговые вычеты, выплаты по уходу и т. д.