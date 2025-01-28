Выплаты дивидендов трех российских компаний состоятся до конца января

Крупные дивидендные выплаты ожидаются от трех российских компаний до конца января, общая сумма которых может достичь нескольких триллионов рублей. Согласно данным РБК , уже определены конкретные сроки и прогнозируемые суммы выплат.

В текущем месяце завершилась процедура закрытия реестров акционеров для двух значимых компаний. «ЕвроТранс» планирует осуществить выплату в размере 6,48 рублей на акцию до 29 января, что обеспечит дивидендную доходность 5,5%. В свою очередь, компания «Займер» установила размер дивиденда в 10,51 рублей с доходностью 7%, перечисление средств запланировано до 28 января.

Инвесторам этих компаний остается только ожидать поступления дивидендных выплат на свои счета в установленные сроки. Эти выплаты станут одними из первых дивидендных событий наступившего года.

Компания «Астра» планирует выплатить акционерам дивиденды с доходностью 0,54%, что составит 2,644669 рублей на акцию. Выплата дивидендов запланирована до конца января текущего года, крайний срок — 30 января.

Представленная информация предназначена только для общего ознакомления и не является персональной рекомендацией по инвестированию. Расчет дивидендной доходности произведен на основе котировок закрытия торгов 27 января для всех акций, где дивидендная отсечка еще предстоит.