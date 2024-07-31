ВВП крупнейшей экономики Европы неожиданно сократился

ВВП Германии неожиданно сократился на 0,1% во втором квартале 2024 года

Экономика Германии показала спад во втором квартале 2024 года, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

По словам экспертов, одной из причин стагнации крупнейшей экономики Европы является нежелание бизнеса инвестировать. По индексу делового климата IFO можно судить о слабом развитии транспорта и логистики, сложностях в сфере строительства.

Кроме того, одной из причин спада экономики ФРГ может быть осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти».

Согласно данным Федерального статистического управления, ВВП Германии во втором квартале 2024 года сократился на 0,1%.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко сообщил РИАМО, что оптимистичные данные американской статистики по повышению ВВП США и ускорению темпов роста экспорта и импорта могут поддерживать курс доллара в период с 29 июля по 2 августа.