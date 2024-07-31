ВВП крупнейшей экономики Европы неожиданно сократился
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Экономика Германии показала спад во втором квартале 2024 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
По словам экспертов, одной из причин стагнации крупнейшей экономики Европы является нежелание бизнеса инвестировать. По индексу делового климата IFO можно судить о слабом развитии транспорта и логистики, сложностях в сфере строительства.
Кроме того, одной из причин спада экономики ФРГ может быть осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти».
Согласно данным Федерального статистического управления, ВВП Германии во втором квартале 2024 года сократился на 0,1%.
Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко сообщил РИАМО, что оптимистичные данные американской статистики по повышению ВВП США и ускорению темпов роста экспорта и импорта могут поддерживать курс доллара в период с 29 июля по 2 августа.