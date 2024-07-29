Эксперт дал прогноз курса доллара на начало августа

Оптимистичные данные американской статистики по повышению ВВП США и ускорению темпов роста экспорта и импорта могут поддерживать курс доллара в период с 29 июля по 2 августа, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Комментируя курс российского рубля по отношению к доллару и евро, эксперт отметил, что повышение ключевой ставки ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на национальную валюту, хотя и станет фактором ее поддержки.

В качестве поддержки американскому доллару могут выступить свежие данные министерства торговли США по повышению ВВП США во втором квартале текущего года на 2,8% в пересчете на годовые темпы, ускорились и темпы роста экспорта, а также импорта, говорит эксперт.

«В центре внимания — выход статистики по инфляции в США, а также данные по личным доходам и расходам, индекса потребительских расходов и индекса потребительского доверия. Оптимистичные данные американской статистики способны послужить импульсом для снижения ключевой ставки ФРС США уже к сентябрю», — полагает он.

Евро к концу минувшей недели приостановил снижение. При этом не на его стороне свежие данные по индексу делового климата IFO по Германии в июле, который продемонстрировал снижение, констатировал Тимошенко.

Курс доллара на текущей неделе составит 85-87 рублей, евро — 94-96 рублей, прогнозирует Тимошенко.