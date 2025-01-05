Вучич: Сербия сможет купить долю России в NIS примерно за 600 млн евро

Президент Сербии Алекандр Вучич отметил, что власти страны готовы выкупить долю РФ в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если Штаты введут санкции, но хотели бы избежать этого, сообщает РИА Новости .

В конце года Вучич рассказал о намерении США ввести в отношении NIS санкции из-за собственности РФ. Он тогда заверил, что Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, но допустил возможность переговоров об уменьшении доли России в компании.

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах», — сказал президент.

Он уточнил, что Сербия пытается избежать указанного варианта развития событий. Также глава государства задался вопросом, в чем будет заключаться смысл американских рестрикций, если деньги сразу окажутся у РФ.

Также Вучич считает, что в деле еще остаются две неясности: ведется ли речь о полной российской собственности или только о мажоритарном пакете акций, а также по срокам.

Президент подчеркнул, что документ о санкциях США может поступить 10 или 13 января.