Вторичная переработка: эксперт рассказала о перспективах вторсырья в России

«Москва одной из первых ввела системное регулирование, не дожидаясь федерального регулирования обращения с грунтами и отходами строительства и сноса. При этом давно действует московская нормативная база по перемещению этих отходов», — сказала эксперт.

По ее словам, есть мощности, которые позволяют делать из отходов что-то полезное и они нуждаются в инвестициях: в этом случае необходимы нормативные акты и экономические стимулы. Однако для рационального обращения с бытовым мусором на данный нет никакого тарифного стимулирования людей.

Ранее сообщалось о запуске в России совместного проекта «Авито» и «М.Видео-Эльдорадо» совместного проекта по вторичному использованию подержанных смартфонов. В среднестатистической семье обычно остается до 4 неиспользуемых устройств, они могли бы приносить дополнительный доход.