Вторичная инфляция в 2025 году: что это и чем грозит россиянам

При снижении ключевой ставки ЦБ неизменно упадут проценты по банковским депозитам. Велика вероятность того, что россияне предпочтут не перекладывать свои деньги под более низкие проценты, а направят их на потребительский рынок. При этом объем товаров и услуг не рос в России такими же высокими темпами как денежная масса, соответственно, переток капитала способен спровоцировать рост цен, другими словами, вторичную инфляцию, сообщил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Как возникает вторичная инфляция?

Предпосылкой к вторичной инфляции является то, что, когда процентные ставки были высокие, денежная масса росла и абсорбировалась депозитами. То есть, несмотря на ее увеличение, она не шла на потребительский рынок, а аккумулировалась на банковских счетах, объясняет эксперт. По информации Банка России, на счетах физлиц по состоянию на 1 августа 2025 года накопилось 61,1 трлн рублей (без учета счетов эскроу). Для сравнения: 1 января 2022 года аналогичный показатель был на уровне около 35,5 трлн рублей, то есть за последние 2,5 года он вырос практически в 2 раза.

«Соответственно, высока вероятность того, что россияне предпочтут не роллирование своих вкладов под более низкий процент с учетом смягчения денежно-кредитной политики, когда их сроки начнут заканчиваться, а направление денег на потребительский рынок. При этом объем предоставляемых в стране товаров и услуг не рос столь высокими темпами как денежная масса, соответственно, переток капитала способен спровоцировать рост цен», — полагает Перелешин.

Роль рынка недвижимости и инвестиционные инструменты

В частности, одним из наиболее очевидных вариантов перетока средств являются объекты недвижимости. Так, если посмотреть статистику по денежному объему продаж в рамках договоров ДДУ на первичном рынке России, то за 2023 год показатель был на уровне 5,5 трлн рублей, за 2024 год — 4,9 трлн рублей, если исходить из статистики «Дом.рф». То есть рынок недвижимости (как и авторынок) готов принимать средства в достаточно ограниченном объеме.

«Сгладить рост цен мог бы переток капитала в другие инвестиционные инструменты. Например, при открытом доступе к международным рынкам снижение ключевой ставки вызвало бы переток в долларовые и евровые активы, да и просто в наличные доллары и евро. Это спровоцировало бы девальвацию рубля, но сдержало бы инфляцию в стране. Однако геополитика внесла свои коррективы в эту классическую сберегательную модель поведения россиян, она уже не так актуальна, как раньше», — отмечает инвестиционный директор Atomic Capital.

Фондовый рынок не поможет

Что касается фондового рынка, то по статистике Мосбиржи на 1 квартал 2025 года, его капитализация составляет 56,0 трлн рублей. По данным Банка России на 1 августа 2025 года, она ниже — 43,8 трлн рублей, но и методика подсчета регулятора несколько иная. Можно сказать, что она строже. В любом случае можно сделать вывод о том, что абсорбировать в себя большую часть средств с депозитов он не сможет, а других инструментов размещения ликвидности в России не так много, комментирует эксперт.

«Таким образом, в условиях ограниченных альтернатив для сохранения и приумножения капитала, часть средств с депозитов в любом случае утечет на потребительский рынок. Повышенный спрос на товары и услуги может привести к тому, что продавцы будут поднимать цены на дефицитные позиции. На мой взгляд, это ключевой риск, который сдерживает Банк России в части более резкого снижения ключевой ставки», — высказывает свое мнение Перелешин.