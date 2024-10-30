ВТБ запустил ипотеку под 2%, но есть нюанс

С 30 октября ВТБ запускает льготную ипотеку под 2%. Воспользоваться предложениями на покупку первичного жилья могут жители Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщается на сайте банка.

Заемщики могут купить готовое или строящееся жилье в регионах. Минимальный размер взноса составляет 10,1%, а сумма кредита может достигать 6 млн рублей. Подать заявку можно в любом офисе ВТБ.

Управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип отметил, что качественное жилье — один из главных вопросов для жителей новых регионов. Банк запустил льготную ипотеку, так как видит, что для большинства заемщиков в нынешних условиях рыночные программы неподъемные.

«На первом этапе наши клиенты смогут воспользоваться такими условиями при покупке первичного жилья в ЛНР и ДНР, как только жилищное строительство стартует в Херсонской и Запорожской областях, мы предложим льготные кредиты и в этих регионах», — уточнил Шип.

Сегодня в новых регионах жители могут оформить дебетовые и кредитные карты ВТБ, накопительные счета, вклады, автокредиты, а также ипотеку. Летом этого года два отделения банка открылись в Луганске.

Ранее на форуме FINOPOLIS 2024 холдинг Т1 и ВТБ представили импортонезависимую «ФинПлатформу Т1» для оперативного вывода на рынок банковских сервисов. Платформа сокращает время вывода на рынок новых банковских продуктов до 25 дней.