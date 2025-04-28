ВТБ снова начнет платить дивиденды

ВТБ в первый раз с 2021 года собрался выплатить дивиденды

Наблюдательный совет банка ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды половину от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Речь идет о сумме в 274,75 млрд рублей, сообщает « Интерфакс ».

Объем дивидендов на одну обыкновенную акцию будет равен 25,58 рубля. Все держатели обыкновенных акций получат 137,4 млрд рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что в 2024 году группа смогла перевыполнить показатели, установленные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. Выплата дивидендов будет произведена на год раньше, чем планировалось до этого.

Банк не делал этого по завершении 2021-2023 годов. Согласно прошлому сценарию, возобновить выплату дивидендов должны были по итогам 2025 года.