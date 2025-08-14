Встреча Путина и Трампа помогла российским байерам заказать одежду в США

Baza: из-за встречи Путина и Трампа байеры из РФ смогли сделать заказы в США

Перед переговорами двух лидеров Соединенные Штаты временно смягчили антироссийские санкции. Оказалось, что ограничения были также сняты с некоторых белорусских банков и их карт.

Этим воспользовались российские байеры. С помощью белорусских карт они смогли заказать вещи и косметику напрямую в американских маркетплейсах. Заказы делались в ряде магазинов: Stanley, Amazon, Sephora, Rhode и т. д.

При этом ранее оплата в них не проходила из-за санкций. Транзакции блокировались по PayPal, ApplePay, как только система видела страну происхождения карты.

Соединенные Штаты ослабили санкции против России для саммита Путина и Трампа, который состоится 15 августа на Аляске. Ограничения приостановлены до 00:01 по восточному времени (07:01 мск) 20 августа 2025 года.