Вся таблица Менделеева: какие редкие металлы есть в Белоруссии

Заместитель генерального директора по геологии белорусского республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии» Василий Колб заявил, что в стране обнаружили редкоземельные металлы, в ближайшее время могут начать работу по их добыче, сообщает сайт MK.Ru.

«Сейчас в республике формируется проект новой государственной программы на 2026–2030 гг., в рамках которой, с учетом имеющихся геологических материалов и результатов предыдущих лет, предусматривается выполнение комплекса геологоразведочных работ, связанных с поисками редкоземельных элементов и металлов на нескольких перспективных площадях в Гомельской и Гродненской областях», — рассказал эксперт.

По его словам, добытые элементы затем можно будет использовать в авиационной промышленности и радиоэлектронике, приборостроении, машиностроении и других областях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании 4 марта обозначил геологоразведку как одну из ключевых отраслей для развития и заявил, что пока она разработана недостаточно.