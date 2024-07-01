Всемирный банк зафиксировал, что на каждого жителя России приходится 14 250 долларов валового дохода, отметив таким образом высокий экономический уровень страны, сообщает ТАСС .

К категории стран с высоким уровнем дохода Всемирный банк (ВБ) относит те государства, в которых показатель валового дохода фиксируется на отметке как минимум 13 845 долларов.

Соответствующий документ с признанием России страной с высоким доходом опубликовал сам ВБ. Исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин уже прокомментировал данное признание.

Он отметил, что этот шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов российской экономической политики, несмотря на вводимые против страны западные санкции.

Ранее ВБ спрогнозировал роста экономики России в этом году. Она повысится до 2,9%.