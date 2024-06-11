Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России в этом году

В своем докладе Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году до 2,9%, а в следующем — до 1,4%, сообщает РИА Новости .

Регулятор прогнозируется повышение ВВП страны на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно по сравнению с оценками, которые были представлены в январе.

В начале 2024 года Всемирный банк ожидал рост экономики РФ до 1,3% в этом году и до 0,9% — в 2025 году.

При этом на фоне прогнозируемого роста экономической активности в России, ожидается уменьшение показателей на рынке ипотечного кредитования. Это ограничит частный спрос и отразится на росте ВВП страны.

Что касается прогноза на 2026 год, то по нему рост отечественной экономики в реальном выражении будет 1,1%.