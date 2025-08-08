Все наоборот: эксперт оценил трехнедельную дефляцию в России

Экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что снижение цен на разные товары в последние 3 недели может негативно повлиять на общее состояние экономики России: в первую очередь эта дефляция — вынужденная мера, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Дефляция в экономической теории — явление, может быть, красиво звучащее, если вы без конца страдаете от большой инфляции, но это вещь нехорошая. Обычно она соседствует с экономической стагнацией, когда экономика никуда не растет», — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас предложение превышает спрос: на прилавках страны слишком много товаров, а покупательская способность россиян продолжает падать.

Чаще всего дефляция связана с болезненными причинами, она вскрывает проблемы. Стремиться стоит к уровню инфляции в 1-2% в год: это обеспечит экономический рост с учетом увеличение эффективности, заключил Холод.