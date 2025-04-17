Время сидения за столом в ресторанах Москвы начали ограничивать до 2,5 часов

Левицкий: ограничение времени столика ввели для сдерживания цен в Москве

Ряд столичных ресторанов начал вводить ограничение на сидение за столиком для одного человека или компании до двух-двух с половиной часов. Иногда продолжительность бывает и меньше, рассказал РИА Новости ресторатор Дмитрий Левицкий.

Рестораны идут на такой шаг по нескольким причинам. Самая важная из них — попытка сдержать увеличение стоимости услуг и блюд, отметил Левицкий.

При этом ресторан останется в плюсе, если за один столик за вечер будет не менее трех посадок. В противном случае учреждение уйдет «в ноль».

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