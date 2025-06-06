Время щедрых предложений прошло: ставки по ссудам и депозитам будут снижаться
Эксперт Михаил Зельцер: ставки по ссудам и депозитам продолжат снижаться
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6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20%, что окажет влияние на процентные ставки по кредитам и депозитам, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Коммерческие ставки в общем следуют за ставкой ЦБ, но в точках бифуркации могут начинать двигаться и на опережение, отмечает он.
Так, средние ставки во вкладах падают уже с конца декабря 2024 года. Было 22,4%, а по итогам третьей декады мая они опустились ниже 19,4%.
«Время щедрых предложений прошло. На фоне фактической смены цикла ЦБ ставки по ссудам и депозитам продолжат снижаться», — говорит Зельцер.