Время щедрых предложений прошло: ставки по ссудам и депозитам будут снижаться

6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20% , что окажет влияние на процентные ставки по кредитам и депозитам, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Коммерческие ставки в общем следуют за ставкой ЦБ, но в точках бифуркации могут начинать двигаться и на опережение, отмечает он.

Так, средние ставки во вкладах падают уже с конца декабря 2024 года. Было 22,4%, а по итогам третьей декады мая они опустились ниже 19,4%.

«Время щедрых предложений прошло. На фоне фактической смены цикла ЦБ ставки по ссудам и депозитам продолжат снижаться», — говорит Зельцер.