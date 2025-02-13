Время бежать в обменники: эксперт оценил падение доллара

«Я считаю, что Трамп отменит санкции против Мосбиржи, мы получим старый добрый биржевой рынок, и таких колебаний не будет. А также фундаментально наш слабый рубль — 100 рублей за доллар — это среднесрочный таргет. Но сейчас, когда происходят такие скачки, доллар может и до 80 рублей опуститься, но это в моменте, это спекулятивная история», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, владельцам большого капитала в рублях лучше не рисковать и не вкладывать сейчас все деньги в американскую валюту: колебания продлятся недолго. Скоро доллар снова укрепится в районе 95 рублей.

За последние сутки доллар рухнул до 89 рублей. Такие новости появились на фоне разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.