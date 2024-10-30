Впервые в истории: цена на золото достигла рекордной отметки

По состоянию на 09:39 по московскому времени декабрьский контракт на золото прибавил 0,69% и достиг отметки в 2800,25 доллара за унцию. Показатель является рекордным за всю историю, сообщает РБК .

По мнению аналитиков, такая ситуация на рынке сложилась из-за конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности в связи с американскими выборами президента. Мировая напряженность ведет к росту спроса на активы-убежища — золото используют как защиту от рисков.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что доллар и золото обычно движутся в обратной корреляции, но сейчас они дорожают параллельно. С начала этого года драгметалл подорожал на 30%.

Надо ли инвестировать в золото и какие риски при этом существуют, читайте в материале РИАМО.